Fratelli d’Italia promuove il confronto su stabilità e governo

Fratelli d’Italia sbarca sul porto canale di Cesenatico. Venerdì sera, alle 20, in piazza Ciceruacchio sull’asta di Levante del porto, si terrà l’evento ’Decisi a difendere ancora l’Italia - Con un governo stabile, costruiamo un futuro sereno e una Nazione sicura’, un momento di incontro e confronto promosso da Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena. A introdurre la serata sarà l’onorevole Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, e a seguire interverranno il senatore Alberto Balboni, sottosegretario al Ministero della Giustizia, il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emilia Romagna, l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, e l’onorevole Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di coesione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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