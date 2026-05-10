Domani, Fratelli d’Italia presenterà un ordine del giorno urgente rivolto al sindaco e alla giunta comunale, chiedendo di conferire il Primo Tricolore a Kate Middleton, la Principessa del Galles, prevista in visita a Reggio Emilia tra mercoledì e giovedì. La richiesta si inserisce nel programma delle iniziative in città per l’arrivo della visita ufficiale. L’atto sarà discusso durante la riunione del consiglio comunale.

Reggio Emilia, 10 maggio 2026 – Fratelli d’Italia presenterà domani un ordine del giorno urgente per chiedere al sindaco e alla giunta di conferire il Primo Tricolore a Kate Middleton, la Principessa del Galles attesa a Reggio Emilia mercoledì e giovedì. Si tratta della massima onorificenza civica della Città del Tricolore. “Non è un atto dovuto: è un atto giusto. La Principessa ha dedicato anni del suo impegno pubblico ai bambini nei primi anni di vita, con la Royal Foundation Centre for Early Childhood che lei stessa ha voluto e costruito – ha scritto Letizia Davoli, consigliere comunale di FdI in Sala del Tricolore –. Portare a Reggio Emilia questo impegno, riconoscere nel nostro sistema educativo un modello universale: è esattamente ciò che il Primo Tricolore dovrebbe premiare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Primo tricolore a Kate Middleton”, la proposta di Fratelli d’Italia

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