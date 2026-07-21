Fratelli d' Italia a Via della Scrofa le liste si scrivono già | e c' è anche il nome di Arianna Meloni - RETROSCENA

A Via della Scrofa, le liste di Fratelli d’Italia sono già state compilate, con il nome di Arianna Meloni tra i candidati. Non è ancora chiaro quando si terranno le elezioni: alla fine della legislatura o prima, in caso di crisi di maggioranza. Nessuna data ufficiale è stata annunciata.

Quando si voterà, a Fratelli d'Italia non lo sa dire nessuno con certezza: a fine naturale della legislatura, oppure prima, se qualche scossone di maggioranza dovesse anticipare i tempi. Ma la prudenza è la prima regola di chi sta al governo, e così i listini per le prossime politiche si abbozzano già, mesi prima che si arrivi al dunque. Il nodo delle preferenze resta il più scivoloso: l'emendamento su capilista bloccati e tre preferenze potrebbe tornare a Palazzo Madama, senza però alcuna garanzia di passare. Ciò che invece è già scolpito nella pietra è che Giorgia Meloni correrà capolista in tutte e cinque le circoscrizioni plurinominali, il massimo consentito: premier e leader di partito blindata ovunque. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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