Comunali Fratelli d’Italia presenta i candidati | appuntamento con Arianna Meloni

Giovedì 14 maggio alle 15 presso l’ÈHotel di Reggio Calabria si svolgerà l’evento di presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni comunali. Tra i presenti ci sarà anche Arianna Meloni, che sarà presentata come candidata del partito. La conferenza si terrà in una location nel centro della città, con la partecipazione di rappresentanti del partito e dei candidati stessi.

Giovedì 14 maggio, alle ore 15, presso l’ÈHotel Reggio Calabria, si terrà la presentazione ufficiale dei candidati di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni amministrative.L’iniziativa rappresenterà un importante momento di confronto politico e programmatico, alla presenza di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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