A Reggio Calabria, Arianna Meloni ha ufficialmente presentato la lista di Fratelli d’Italia, annunciando i nomi dei candidati che supporteranno Francesco Cannizzaro. La lista comprende diverse persone che si presentano per le elezioni politiche, con alcuni volti già noti nel panorama locale. La presenza di Meloni nel capoluogo calabrese rappresenta un momento di rilievo per il partito, che ora si prepara alla campagna elettorale con un team definito.

? Domande chiave Chi sono i candidati che affiancheranno Francesco Cannizzaro in lista?. Come influenzerà la presenza di Arianna Meloni la strategia locale?. Quali sono i punti chiave del programma presentato da Wanda Ferro?. Perché il partito punta a collegare la gestione comunale a quella nazionale?.? In Breve Evento giovedì 14 maggio ore 15 presso l'Hotel Reggio Calabria.. Interventi di Giovanni Calabrese, Daniela Iriti e Antonio Montuoro.. Relatori Denis Nesci, Francesco Cannizzaro e la coordinatrice Wanda Ferro.. Strategia territoriale per collegare l'amministrazione locale alla segreteria nazionale.. Giovedì 14 maggio alle ore 15.00, l’Hotel Reggio Calabria ospiterà la presentazione ufficiale della lista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni amministrative cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria, Arianna Meloni svela la lista di Fratelli d’Italia

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