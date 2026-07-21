Un uomo di 56 anni è morto in un incidente con un trattorino d'epoca in un bosco tra Pontida e Sotto il Monte. Il corpo è stato trovato tra le piante di un terreno coltivato, circondato da vigneti e alberi da frutto. L'uomo aveva una passione per quei boschi e coltivazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

Tra i tralci di vite e gli alberi di pesche, noci, ciliegie aleggia un’incredulità a mezza voce. Il corpo di Francesco Losa, 56 anni, è stato trovato lì, tra le piante della sua porzione di terreno sul monte Canto, tra Pontida e Sotto il Monte. A dare l’allarme intorno alle due del pomeriggio di ieri, 20 luglio, è stato Alessio Baracchetti, amico di Losa che a sua volta ha un appezzamento sul monte. Mentre passava in bicicletta dal terreno del vicino, l’ha trovato ai piedi di una collina risalibile con un sentiero sterrato. Circa tre metri più su, sono rimasti i segni dei cingoli del trattorino storico, risalente alla Seconda guerra mondiale, a fianco del quale è stato trovato Losa. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Francesco Losa muore a Pontida ribaltandosi con un trattorino della Seconda guerra mondiale. «Questi boschi erano la sua passione»

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