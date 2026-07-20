Si ribalta con un mezzo agricolo a Pontida è morto il pilota Francesco Losa | aveva 57 anni

Notizia in breve

Un pilota di 57 anni è morto dopo essersi ribaltato con un mezzo agricolo su terreni scoscesi nel territorio di Pontida. L’incidente è avvenuto sul Monte Canto, dove il corpo è stato ritrovato vicino a un quad. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.