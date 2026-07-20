Si ribalta con un mezzo agricolo a Pontida è morto il pilota Francesco Losa | aveva 57 anni

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un pilota di 57 anni è morto dopo essersi ribaltato con un mezzo agricolo su terreni scoscesi nel territorio di Pontida. L’incidente è avvenuto sul Monte Canto, dove il corpo è stato ritrovato vicino a un quad. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

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Francesco Losa, pilota di elicotteri 57enne, è stato trovato morto nei pressi di un quad agricolo in alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto, a Pontida (Bergamo). Non si sa a quando risalga l'incidente: i carabinieri hanno avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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