Si ribalta con un mezzo agricolo a Pontida è morto il pilota Francesco Losa | aveva 57 anni
Un pilota di 57 anni è morto dopo essersi ribaltato con un mezzo agricolo su terreni scoscesi nel territorio di Pontida. L’incidente è avvenuto sul Monte Canto, dove il corpo è stato ritrovato vicino a un quad. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.
Francesco Losa, pilota di elicotteri 57enne, è stato trovato morto nei pressi di un quad agricolo in alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto, a Pontida (Bergamo). Non si sa a quando risalga l'incidente: i carabinieri hanno avviato gli accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente con il trattore a Civitanova
Notizie e thread social correlati
Pontida: Francesco Losa, 56 anni, trovato morto accanto a un quad agricolo ribaltatoUn uomo di 56 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Canto, a Pontida.
La tragedia del pilota di elicotteri Francesco Losa: trovato morto vicino al suo quad agricoloA Pontida, in provincia di Bergamo, un uomo di 57 anni è stato trovato morto vicino al suo quad agricolo.
Si ribalta con un mezzo agricolo, trovato morto a 57 anniUn uomo di 57 anni, Francesco Losa, pilota di elicotteri, è stato trovato senza vita nei pressi di un suo quad agricolo, che probabilmente si è ribaltato mentre lui lo stava guidando in alcuni terreni ... ansa.it
Si ribalta con un mezzo agricolo a Pontida, è morto il pilota Francesco Losa: aveva 57 anniFrancesco Losa, pilota di elicotteri 57enne, è stato trovato morto nei pressi di un quad agricolo in alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto, a Pontida ... fanpage.it