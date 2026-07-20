Un uomo di 56 anni è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Canto, a Pontida. La vittima è stata trovata accanto a un quad agricolo ribaltato. Le prime informazioni indicano che si è trattato di un incidente con il mezzo.

Un uomo di 56 anni, Francesco Losa, è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi (20 luglio) sul Monte Canto, a Pontida, in via Canto. Secondo le prime informazioni, il 56enne è rimasto vittima di un incidente con un quad agricolo. Il corpo è stato individuato intorno alle 14, ma l'ipotesi è che la tragedia sia avvenuta domenica sera. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso di Bergamo, il Soccorso alpino e i carabinieri, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. Il mezzo da lavoro è stato trovato ribaltato su un terreno in forte pendenza. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Pontida: Francesco Losa, 56 anni, trovato morto accanto a un quad agricolo ribaltato

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