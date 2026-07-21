Francesco Losa 56enne schiacciato da un quad agricolo | il lavoro in Svizzera l’amore per il cane e gli elicotteri
Un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un quad agricolo in un’area tra Pontida e Sotto il Monte. L’incidente è avvenuto nel cuore della Valle San Martino, dove l’uomo trascorreva il tempo libero tra i terreni e il suo cane. Era tornato da lavoro in Svizzera e si dedicava alla cura della natura. Il Labrador, definito il suo migliore amico sui social, era con lui al momento dell’incidente. Sul posto, soccorsi e carabinieri stanno indagando.
C’era un luogo dove Francesco Losa si sentiva davvero a casa. Tra Pontida e Sotto il Monte, nel cuore della Valle San Martino, trascorreva il tempo libero immerso nel silenzio della natura, prendendosi cura dei suoi terreni insieme al suo inseparabile Labrador, il cane che sui social aveva definito “il mio migliore amico”. Era il suo rifugio, lontano dal rumore della città. Proprio lì, però, domenica, probabilmente nel tardo pomeriggio, qualcosa è andato storto. L’incidente con il quad agricolo gli è costato la vita, trasformando quel luogo di pace nel teatro della tragedia. A dare l’allarme è stato l’amico Alessio. L’aveva sentito per l’ultima volta domenica pomeriggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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