Francesco Losa 56enne schiacciato da un quad agricolo | il lavoro in Svizzera l’amore per il cane e gli elicotteri

Notizia in breve

Un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un quad agricolo in un’area tra Pontida e Sotto il Monte. L’incidente è avvenuto nel cuore della Valle San Martino, dove l’uomo trascorreva il tempo libero tra i terreni e il suo cane. Era tornato da lavoro in Svizzera e si dedicava alla cura della natura. Il Labrador, definito il suo migliore amico sui social, era con lui al momento dell’incidente. Sul posto, soccorsi e carabinieri stanno indagando.