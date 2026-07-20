A Pontida, in provincia di Bergamo, un uomo di 57 anni è stato trovato morto vicino al suo quad agricolo. La vittima è un pilota di elicotteri. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause o sulle eventuali responsabilità. La zona è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.

Pontida (Bergamo), 20 luglio 2026 – Tragedia a Pontida, in provincia di Bergamo. Francesco Losa, un uomo di 57 anni, di professione pilota di elicotteri, è stato trovato senza vita non lontano dal suo quad agricolo. A lanciare l’allarme è stato un conoscente de 57enne che non riusciva a mettersi in contatto con lui e ha fatto la drammatica scoperta andando a cercarlo. L’incidente sul Monte Canto. Stando alle prime ricostruzioni Losa probabilmente si è ribaltato mentre stava guidando il mezzo in alcuni terreni scoscesi sul Monte Canto. I soccorsi, lanciati dal conoscente, sono stati tempestivi - in zona, impervia, è arrivato l'elisoccorso - ma purtroppo vani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia del pilota di elicotteri Francesco Losa: trovato morto vicino al suo quad agricolo

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