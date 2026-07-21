Francesca Michielin ha partecipato come voce narrante al documentario ‘Becoming Her: Prima di diventare grandi’, presentato in anteprima al Giffoni. In un’intervista, ha parlato delle nuove generazioni di ragazze, affermando che crescere significa accettare di non essere perfette. Ha anche espresso un interesse per l’inno della Juventus, dichiarando che le piacerebbe che fosse il suo.

Francesca Michielin è la voce narrante di ‘ Becoming Her: Prima di diventare grandi ‘. Il documentario è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival e racconta la storia di tre calciatrici: Sofia Cholovskaya, Samantha Lee e Anna Copelli, rispettivamente appartenenti alle Juventus Academy di Al Khobar (Arabia Saudita), Los Angeles (Stati Uniti) e Vinovo (Italia). La cantante, grande tifosa juventina, ha raccontato ai microfoni di SuperguidaTv la sua esperienza e come lei è cresciuta nel corso degli anni. Intervista alla cantante Francesca Michielin. Francesca Michielin lei sarà la voce narrante di Becoming Her. Crescere è la storia più assurda, più di quanto si dica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Francesca Michielin, voce narrante di ‘Becoming her: prima di diventare grandi’: “Credo nelle nuove generazioni di ragazze. Crescere significa accettare che non può essere perfetto. Inno della Juve? Mi piacerebbe” | Intervista esclusiva

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Francesca Michielin - LA VOCE CHE CREDEVO DI AVER PERSO (Sub Español)

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