Prodotto dallo Juventus Creator Lab, il documentario sarà disponibile a settembre su Disney+ nella sezione ESPN. Disney+ annuncia che Becoming Her: Prima di diventare grandi, un nuovo documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab, debutterà a settembre su Disney+, nella sezione ESPN. Francesca Michielin, grande sostenitrice della Juventus ed esempio di valorizzazione femminile, sarà la voce narrante di questo documentario, un intreccio di tre vite che si muovono all’unisono, distinte ma profondamente connesse. Il documentario segue Sofia Cholovskaya, Samantha Lee e Anna Copelli, rispettivamente appartenenti alle Juventus Academy di Al Khobar (Arabia Saudita), Los Angeles (Stati Uniti) e al settore giovanile bianconero, che si allena presso l’Allianz Training Center di Vinovo (Italia). 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Francesca Michielin sarà la voce italiana di “Becoming Her: Prima Di Diventare Grandi”

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