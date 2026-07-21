All’ultimo Giffoni Film Festival, Francesca Michielin ha indossato un mini dress gioiello. La cantante ha scelto un abito che si distingue per i dettagli luminosi e raffinati, attirando l’attenzione tra gli ospiti. La sua presenza è stata notata anche per l’acconciatura e il trucco, che completano il look elegante. La manifestazione si è svolta nel 2026 e ha visto numerosi artisti partecipare all’evento.

Qualora cerchiate la perfetta definizione di “brillare di luce propria”, vi basterà dare un’occhiata all’ultima apparizione di Francesca Michielin: ospite d’onore presso la cinquantaseiesima edizione del Giffoni Film Festival, dove ha presentato in anteprima Becoming Her: Prima di diventare grandi, documentario sul calcio femminile con la sua voce narrante che a settembre sbarcherà in esclusiva su Disney+, la cantautrice veneta ha letteralmente accecato ogni presente grazie ad una scelta di stile degna di nota. Francesca Michielin ha un nuovo stile super glamour: l’abito gioiello sul blue carpet. Ci sono artisti che non smettono mai di cambiare pelle, pur rimanendo sempre fedeli alla propria travolgente energia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesca Michielin brilla con un mini dress gioiello al Giffoni Film Festival 2026

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