Chanel Totti ha compiuto diciannove anni e ha festeggiato il suo compleanno in modo speciale. La giornata è iniziata con un pool party, a cui hanno partecipato amici e familiari. Durante le ore pomeridiane, è stata indossata un’abito corto e brillante, scelto per l’occasione. La festa si è protratta per tutta la giornata, con momenti di svago e convivialità. La celebrazione si è conclusa con una torta e brindisi tra i presenti.

Chanel Totti ha spento 19 candeline e ha celebrato questo importante traguardo con una lunga giornata di festa. Non più solo “la figlia di” Francesco Totti e Ilary Blasi, ma protagonista assoluta del lifestyle contemporaneo, fresca del successo televisivo a Pechino Express dove ha saputo conquistare il pubblico con la sua ironia e spontaneità. Dopo il primo brindisi a mezzanotte nella villa di famiglia all’Eur, la festa si è spostata in Campania per una serata esclusiva e all’insegna del divertimento più glamour, insieme alle amiche più care. Lo scatenato pool party a Caserta. Per la prima “fase” dei festeggiamenti, Chanel Totti ha scelto di... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il compleanno esclusivo di Chanel Totti, dal pool party al mini dress che brilla

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