A 31 anni, l'artista ha dichiarato di non temere le cadute, sapendo che accadranno ancora, e di apprezzare chi le ricorda chi si è. Nel mondo dello sport, sono protagoniste tre giovani calciatrici che condividono esperienze di cadute, rinascite, crescita personale e fiducia in sé. La narrazione si concentra su sfide e resilienza senza approfondimenti su eventi specifici o dettagli legali.

Le protagoniste sono le giovani calciatrici Sofia Cholovskaya, Samantha Lee e Anna Copelli, unite dalla passione per lo sport. In questo caso però non si parla solo di sport, ma di cadute e rinascite, crescita personale e fiducia in sé. Lo sport diventa uno strumento attraverso cui le ragazze imparano a trovare la propria voce, a plasmare la propria identità e a immaginare il futuro. «Per questo ho accettato questo progetto», dice Michielin, «guardando il documentario si capisce cosa significa essere atlete, affrontare delle scelte e vivere un percorso di crescita. La vita non è lineare: crescere significa attraversare anche delle crisi, che sono necessarie perché ti aiutano a capire che persona vuoi diventare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Michielin: «A 31 anni non mi preoccupa l'idea di cadere. So che accadrà ancora. La cosa importante è avere a fianco chi ti ricorda chi sei»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Quella cosa proprio mi ha mandato in depressione. Non credo di essermi ancora completamente ripresa”: Francesca Michielin sulla “gaffe” a X Factor 2023Francesca Michielin ha commentato che un episodio a X Factor 2023 l’ha profondamente colpita, dicendo di essere ancora in fase di recupero.

Pride Ambassador 2026, chi sono le vip che sfileranno in parata: da Levante a Francesca MichielinIl Roma Pride 2026 si terrà il 20 giugno, con Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario come ambasciatrici.

Temi più discussi: Francesca Michielin: Amo lo sport perché fa crescere. Si cade e ci si rialza come nella vita; Francesca Michielin racconta il documentario Becoming Her: Crescere è un percorso complesso; Trinitapoli, presentato il cartellone estivo: in concerto anche Francesca Michielin; Concerti 2026 in Italia, il calendario aggiornato dei tour mese per mese.

Francesca Michielin, dentro a un matrimonio fuori dagli schemi: Tutte le regole che ho riscrittoA differenza di quanto vuole la tradizione, Francesca Michielin e Davide Spigarolo non si sono fatti accompagnare all'altare dai rispettivi genitori. Hanno scelto, invece, di percorrere insieme la ... oggi.it

Francesca Michielin sposerà Davide Spigarolo dopo quattro anni d'amoreFrancesca Michielin è pronta a convolare a nozze. Dopo quattro anni d'amore con Davide Spigarolo, la cantautrice di Bassano del Grappa, vincitrice della quinta edizione di X Factor, ha già iniziato i ... gazzetta.it