Il Roma Pride 2026 si terrà il 20 giugno, con Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario come ambasciatrici. Le tre artiste parteciperanno alla parata in qualità di rappresentanti ufficiali dell’evento. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo vari partecipanti e supporter. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sull’organizzazione è stato ancora comunicato.

Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario “ambassadors” del Roma Pride 2026: tutto pronto per la parata del 20 giugno. Il Roma Pride 2026 si prepara a tornare nella Capitale come uno degli appuntamenti più significativi dedicati ai diritti civili e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Al centro di questa edizione ci sono le nuove “ambassadors” della manifestazione, tre voci importanti della musica italiana contemporanea: Levante, Francesca Michielin e Margherita Vicario. La loro partecipazione anticipa un’edizione che punta a rafforzare il legame tra cultura, impegno sociale e partecipazione pubblica, con la Grande Parata prevista il 20 giugno come momento centrale del percorso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Pride Ambassador 2026, chi sono le vip che sfileranno in parata: da Levante a Francesca Michielin

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