Francesca Michielin ha commentato che un episodio a X Factor 2023 l’ha profondamente colpita, dicendo di essere ancora in fase di recupero. La cantante ha annunciato il nuovo album intitolato “Magia Bianca”, previsto per il 12 giugno, con il singolo “Una donna non può” come anticipazione. La dichiarazione riguarda un episodio specifico avvenuto durante il programma, senza ulteriori dettagli sul contenuto della gaffe.

Si intitola “ Magia Bianca ” il nuovo album di Francesca Michielin, in uscita venerdì 12 giugno, anticipato dal singolo “Una donna non può”. La cantautrice è stata ospite al podcast “BSMT” di Gianluca Gazzoli e ha ricordato la famosa gaffe su Ivan Grazian fatta durante una puntata di X Factor 2023. Mentre la cantante, nel ruolo di conduttrice, intervistava Colapesce e Dimartino, reduci da una collaborazione postuma con l’artista, ha chiesto: “Com’è stato lavorare con lui?”, dimenticando che il celebre cantautore è scomparso nel 1997. Immediate le scuse, ma si scatenò all’istante una shitstorm pesante. “Penso che se fosse capitato a te (Gazzoli, ndr) non ti avrebbero devastato come hanno devastato me. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quella cosa proprio mi ha mandato in depressione. Non credo di essermi ancora completamente ripresa”: Francesca Michielin sulla “gaffe” a X Factor 2023

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L'IMPORTANZA DI TROVARE SÉ STESSI! FRANCESCA MICHIELIN passa dal BSMT!

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