Forte dei Marmi si scatena la rissa nello storico Caffè Morin a colpi di sedie e biciclette lanciate

A Forte dei Marmi, nello storico Caffè Morin, si è verificata una rissa con sedie e biciclette lanciate. Testimoni riferiscono di urla, colpi e oggetti volanti tra i presenti. La scena, durata pochi minuti, ha coinvolto diverse persone e si è risolta con l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione sulle cause o sui feriti. La polizia sta indagando per chiarire l’accaduto.

Sedie brandite per aria, urla e pugni: è la poco edificante cartolina che arriva da Forte dei Marmi, capitale del turismo di lusso della Versilia. Una cittadina simbolo di eleganza ed esclusività che nella notte di sabato scorso si è trasformata in un ring a cielo aperto, dove a volare non sono stati solo pugni e calci, ma anche tavoli, sedie e perfino biciclette usate come armi improprie. Una scena surreale che ha coinvolto suo malgrado lo storico Caffè Morin, infrangendo il silenzio della notte davanti agli occhi increduli di residenti e turisti. La violenta rissa tra giovani è stata ripresa da numerosi telefonini. I video,... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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