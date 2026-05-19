A Forte dei Marmi, il Giro-E Enel ha portato nel centro cittadino numerose biciclette, coinvolgendo cittadini, famiglie e bambini. La giornata ha trasformato la zona in un’area dedicata allo sport e alla mobilità sostenibile, attirando un pubblico vario e appassionato. Le strade si sono riempite di pedalatori e persone interessate a scoprire le iniziative legate alla mobilità sostenibile, creando un’atmosfera vivace e partecipata.

FORTE DEI MARMI – Il Giro-E Enel a Forte dei Marmi ha richiamato cittadini, famiglie, bambini e appassionati nel centro cittadino, trasformato per una giornata in un villaggio dedicato allo sport e alla mobilità sostenibile. La località versiliese ha ospitato per la prima volta la partenza di una tappa dell’evento ciclistico riservato alle biciclette da corsa a pedalata assistita, che si svolge negli stessi giorni e su parte delle strade del Giro d’Italia. La settima frazione è partita da Forte dei Marmi con arrivo a Marina di Massa. Fin dalla mattina il Green Fun Village, allestito tra via Matteotti, via Pascoli e la Pineta Tarabella, ha accolto il pubblico con stand, giochi, musica, attività sportive e percorsi educativi sul riciclo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Giro-E Enel a Forte dei Marmi, il paese si riempie di biciclette e famiglie

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