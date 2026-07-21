Una rissa si è verificata nel cuore di Forte dei Marmi, all’interno di un locale storico. Durante l’alterco, sedie e tavolini sono stati lanciati, con urla e colpi che si sono susseguiti tra i partecipanti. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi, ma l’episodio ha causato interruzioni e disordini nel centro della località. Le forze dell’ordine sono intervenute per sedare la situazione e identificare i coinvolti.

Sedie brandite per aria, urla e pugni: è la poco edificante cartolina che arriva da Forte dei Marmi, capitale del turismo di lusso della Versilia. Una cittadina simbolo di eleganza ed esclusività che nella notte di sabato scorso si è trasformata in un ring a cielo aperto, dove a volare non sono stati solo pugni e calci, ma anche tavoli, sedie e perfino biciclette usate come armi improprie. Una scena surreale che ha coinvolto suo malgrado lo storico Caffè Morin, infrangendo il silenzio della notte davanti agli occhi increduli di residenti e turisti. La violenta rissa tra giovani è stata ripresa da numerosi telefonini. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - Forte dei Marmi, rissa in pieno centro nel locale storico: volano sedie e tavolini

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Rissa in centro in pieno giorno a Viareggio

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