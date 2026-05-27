A Forte dei Marmi, un uomo ha subito il furto di un orologio Rolex che gli era stato strappato dal polso. L’incidente è avvenuto nel centro della località, riaccendendo le preoccupazioni per la sicurezza nella zona. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’episodio o sui responsabili. La polizia sta indagando sulla vicenda, che si aggiunge a una serie di furti simili nella zona.

FORTE DEI MARMI – Rolex strappato dal polso a Forte dei Marmi e torna la paura nel centro della Versilia. A poche ore da un altro episodio simile, un uomo di circa 50 anni è stato derubato del proprio orologio di lusso mentre passeggiava in pieno giorno. Il colpo è avvenuto lungo via Duca D’Aosta. Il cinquantenne stava camminando verso il centro quando due persone a bordo di uno scooter lo hanno affiancato improvvisamente. Uno dei due è sceso dal mezzo e, dopo averlo strattonato, è riuscito a portargli via il Rolex prima di fuggire insieme al complice. La vittima avrebbe tentato di opporsi, ma tutto si è consumato in pochi secondi. I due malviventi si sono poi allontanati rapidamente tra le strade del centro facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Forte dei Marmi, l’incubo Rolex non finisce: altro assalto in pieno centro

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