A Forte dei Marmi si è verificata una maxi rissa tra ragazzini nei pressi della Capannina, con sedie e biciclette coinvolte. Il conflitto è stato ripreso in un video che mostra i giovani mentre si colpiscono e lanciano oggetti. Il caffè Morin, situato vicino alla discoteca, è un punto di ritrovo frequentato da generazioni di giovani e attualmente è chiuso per lavori di ristrutturazione.

Il caffè Morin è a pochi metri dalla Capannina, lo storico locale acquisito da Armani ancora chiuso per ristrutturazione. Ed è uno dei ritrovi più in voga da generazioni tra i ragazzi che ogni estate affollano Forte dei Marmi, località vip della Versilia. E' qui che venerdì sera, verso l'1.30 di notte, è andata in scena una maxi rissa tra decine di giovani, probabilmente minorenni. Una vera e propria guerriglia che ha interrotto la quiete di uno dei ritrovi estivi più esclusivi d'Italia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Forte dei Marmi, maxi rissa tra ragazzini vicino alla Capannina: volano sedie e bici. Il video choc

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