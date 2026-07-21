Formia rimossi 10 ordigni bellici dal cantiere | ripartono i lavori al collettore di Rio Fresco
Nella mattina di oggi sono stati rimossi dieci ordigni bellici trovati in un cantiere a Rio Fresco, vicino al ponte della ferrovia. Dopo le operazioni di bonifica, i lavori per il nuovo collettore fognario sono ripresi, ripristinando il normale svolgimento delle attività nel sito. Le operazioni di sicurezza si sono concluse con successo, permettendo di riprendere i lavori senza ulteriori interruzioni.
Formia, 21 luglio 2026 – Dopo il completamento delle delicate operazioni di bonifica e rimozione dei dieci ordigni bellici rinvenuti nell’area di cantiere ( leggi qui ), sono ripresi nella giornata di oggi i lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in località Rio Fresco, in prossimità del ponte della ferrovia. La ripartenza delle attività segna un passaggio chiave per il completamento di un’infrastruttura strategica per la città, resa possibile grazie al complesso intervento di messa in sicurezza conclusosi nei giorni scorsi con il coordinamento della Prefettura di Latina e il contributo di tutte le istituzioni coinvolte.... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
RIMOSSI I DIECI ORDIGNI BELLICI
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