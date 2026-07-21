Formia rimossi 10 ordigni bellici dal cantiere | ripartono i lavori al collettore di Rio Fresco

Notizia in breve

Nella mattina di oggi sono stati rimossi dieci ordigni bellici trovati in un cantiere a Rio Fresco, vicino al ponte della ferrovia. Dopo le operazioni di bonifica, i lavori per il nuovo collettore fognario sono ripresi, ripristinando il normale svolgimento delle attività nel sito. Le operazioni di sicurezza si sono concluse con successo, permettendo di riprendere i lavori senza ulteriori interruzioni.