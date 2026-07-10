Formia rimossi dieci ordigni bellici in via Ferrucci
A Formia sono stati rimossi dieci ordigni bellici in via Ferrucci. L’intervento, condotto da artificieri specializzati, si è concluso senza incidenti. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto squadre di esperti in sicurezza. La zona è stata messa in sicurezza e liberata dopo il completamento delle operazioni. Nessuno è rimasto ferito e le autorità hanno confermato che l’area è stata ripristinata alla normalità.
Formia, 10 luglio 2026 – Il Comune di Formia esprime il più sentito ringraziamento a tutte le persone che, con professionalità, competenza e straordinario spirito di servizio, hanno consentito di portare a termine con successo le delicate operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei dieci ordigni bellici rinvenuti nel cantiere della pubblica fognatura di via Ferrucci. Operazioni concluse senza criticità. L’intervento, conclusosi nella notte senza alcuna criticità, ha rappresentato un’importante prova di efficienza e coordinamento tra le istituzioni coinvolte, permettendo di affrontare una situazione di elevata complessità in tempi rapidissimi e nella massima sicurezza per la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
Giochi, due ordigni bellici trovati nel campo di gara in mar PiccoloDurante i lavori di preparazione per il campo di gara del centro per gli sport nautici nei Giochi del Mar Piccolo, sono stati rinvenuti due ordigni...
Artificieri dell’Esercito in azione, disinnescati tre ordigni bellici. C’era anche una bomba d’aereo UsaGli artificieri dell’Esercito Italiano hanno disinnescato oggi tre ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale.
Temi più discussi: Dieci ordigni bellici sotto la linea ferroviaria a Formia, scatta il piano sicurezza. Treni fermi per ore; Estate nel Parco Riviera di Ulisse, cresce la partecipazione agli eventi: ecco i prossimi appuntamenti; Scontro tra auto e moto al lido di Latina, ferito un giovane centauro.
Telegolfo-RTG emittente televisiva. . A Formia rimossi dieci ordigni inesplosi e riattivata la linea ferroviaria tra Formia e Minturno. Condividi per informare. #formia #sicurezza #provinciadilatina facebook
Rimossi 10 ordigni bellici a Formia, ripresa la circolazione dei treniSono stati rimossi nella notte dagli artificieri dell'esercito i dieci ordigni bellici ritrovati a Formia, in località Rio Fresco. Nella ... msn.com
FOTO – Formia, rimossi nella notte gli ordigni bellici trovati durante i lavori: ripresa la circolazione ferroviaria sulla Roma-NapoliÈ tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli dopo la lunga interruzione causata dal ritrovamento, nel tardo pomeriggio di ieri, ... h24notizie.com