Formia rimossi dieci ordigni bellici in via Ferrucci

Notizia in breve

A Formia sono stati rimossi dieci ordigni bellici in via Ferrucci. L’intervento, condotto da artificieri specializzati, si è concluso senza incidenti. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto squadre di esperti in sicurezza. La zona è stata messa in sicurezza e liberata dopo il completamento delle operazioni. Nessuno è rimasto ferito e le autorità hanno confermato che l’area è stata ripristinata alla normalità.