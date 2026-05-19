Giochi due ordigni bellici trovati nel campo di gara in mar Piccolo

Durante i lavori di preparazione per il campo di gara del centro per gli sport nautici nei Giochi del Mar Piccolo, sono stati rinvenuti due ordigni bellici risalenti alla guerra. La scoperta si è verificata in un'area destinata alle attività sportive, mentre gli operai erano impegnati nelle operazioni di allestimento. Le forze speciali sono intervenute per mettere in sicurezza la zona e rimuovere gli ordigni, che sono stati trasportati in un sito sicuro per i successivi controlli.

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Due ordigni risalenti al periodo della guerra sono stati trovati nella zona di Mar Piccolo dove si sta lavorando per il campo di gara del centro per gli sport nautici dei Giochi del Mediterraneo. Uno dei ordigni è stato già rimosso mentre l’altro è stato individuato. Il campo di gara, che rientra nelle opere a mare del centro, riguarda canoa e canottaggio. Sorgerà nel secondo seno del Mar Piccolo coinvolgendo le aree Svam (la Scuola dell’Aeronautica Militare), il parco Cimino e il pontile “C”. Il campo di gara ha una lunghezza di 2mila metri. Ci sono 8 corsie per il canottaggio e 9 per la canoa. A monte, c’è una parte a terra e consiste nella ristrutturazione di un padiglione dell’Aeronautica Militare da adibire ad uffici, servizi e spogliatoi dei giudici di gara. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Giochi, due ordigni bellici trovati nel campo di gara in mar Piccolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Disinnesco ordigni bellici, chiude l'A2 tra Battipaglia e Eboli: in campo la Protezione CivileIn vista della chiusura temporanea dell’autostrada A2 Salerno–Reggio Calabria, prevista per domani per consentire le operazioni di disinnesco di due... Disinnesco di due ordigni bellici, limitazioni al traffico lungo la A2Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel... Eboli, altri tre residuati bellici: subito dopo il bomba dayNon si ferma l’allerta bellica nel territorio ebolitano. A meno di ventiquattr’ore dal Bomba Day che ha portato al disinnesco di due ordigni, nuove segnalazioni riaccendono l’attenzione: una bomba ... ilmattino.it Rimossi ordigni bellici nel Salernitano, riaperta autostrada A2- SALERNO, 12 APR - Sono terminate intorno alle 16 le operazioni di bonifica di due bombe d'aereo risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, per un peso complessivo di 350 libbre, rinvenute nel comune di ... ansa.it