Formazione Scuola Lavoro 10 anni dopo | quattro maturandi su dieci lasciano i banchi senza mai aver svolto un tirocinio formativo

Quattro studenti su dieci che si sono diplomati quest'anno non hanno mai completato un tirocinio formativo durante il percorso scolastico. La formazione scuola-lavoro, avviata dieci anni fa, non ha raggiunto tutti gli studenti coinvolti. Le statistiche indicano che molti diplomandi lasciano la scuola senza aver sperimentato l’ambiente lavorativo previsto dal percorso di formazione. La questione riguarda ancora una parte significativa dei giovani in uscita dalle scuole superiori.

"2026, Odissea nel futuro": se la vita di alcuni maturandi fosse un film, questo potrebbe essere un titolo più che azzeccato. Perché quest'anno, almeno un neodiplomato su tre si è presentato all'appuntamento con l'esame - teoricamente il trampolino di lancio verso la vita adulta - senza avere le idee chiare su cosa fare "dopo" e, soprattutto, senza aver mai toccato con mano un luogo di lavoro reale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Formazione Scuola Lavoro (FSL): le responsabilità di scuola e docenti

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