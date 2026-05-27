Scuola maturandi addormentati sui banchi corsa ai voti e verifiche a sorpresa | oltre il 60% degli ragazzi studia di notte a maggio – Il video

Durante il mese di maggio, più del 60% degli studenti delle superiori studia di notte, secondo quanto mostrano alcuni video circolati online. In questo periodo, molti ragazzi sono stati ripresi mentre si addormentano sui banchi o svolgono verifiche a sorpresa e test di valutazione. La fase finale della scuola secondaria superiore vede un’intensa attività di studio, con studenti che dedicano molte ore alle revisioni e alle preparazioni per l’esame di maturità.

Tra notti insonni e studio intenso, gli studenti delle superiori affrontano il rush finale verso l’esame di Maturità. Su TikTok è diventato virale il video di alcuni ragazzi addormentati sui materassoni della palestra scolastica nel tentativo di recuperare il sonno arretrato, tra compiti in classe e interrogazioni dell’ultimo mese. Un caso che non è isolato. Il tuo browser non supporta il tag iframe Insonnia e stress prima degli scrutini: oltre il 60% studia di notte. Secondo un sondaggio realizzato dall’Osservatorio di Skuola.net, oltre 6 studenti su 10 fanno abitualmente le ore piccole in questo periodo per riuscire a stare al passo con il programma e con il fitto calendario di verifiche scritte e orali che caratterizza il mese di maggio. 🔗 Leggi su Open.online

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