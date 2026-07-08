Allarme obesità | in dieci anni +75% tra le donne under 34 Per i minori un caso su quattro picco del 32,3% tra i 3 e i 10 anni I dati

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Italia, i dati dell’ultimo Italian Barometer Obesity Report 2026 mostrano un aumento del 75% delle donne under 34 obese negli ultimi dieci anni. Tra i minori, un caso su quattro presenta problemi di obesità, con una percentuale massima del 32,3% tra i bambini di età compresa tra 3 e 10 anni. I numeri ufficiali evidenziano una crescita costante di queste condizioni nel paese.

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Secondo quanto riportato dalle tabelle ufficiali dell’ultimo Italian Barometer Obesity Report 2026 curato dall’Istat, i casi di obesità in Italia continuano a salire. I numeri più allarmanti riguardano le ragazze, i giovanissimi e le regioni del Sud. Negli ultimi dieci anni, le donne tra i 18 e i 34 anni con obesità sono aumentate del 75%, passando dal 3,6% del 2016 al 6,3% attuale. I loro coetanei maschi si fermano a un incremento del 35%, arrivando al 6,2%. Il disturbo cresce man mano che l’età avanza: tra i 35 e i 44 anni il tasso generale sale al 10,3%, per poi toccare il 12,5% tra i 45 e i 54 anni. L’analisi geografica del report mostra un Paese profondamente diviso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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