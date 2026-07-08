Allarme obesità | in dieci anni +75% tra le donne under 34 Per i minori un caso su quattro picco del 32,3% tra i 3 e i 10 anni I dati

Secondo quanto riportato dalle tabelle ufficiali dell’ultimo Italian Barometer Obesity Report 2026 curato dall’Istat, i casi di obesità in Italia continuano a salire. I numeri più allarmanti riguardano le ragazze, i giovanissimi e le regioni del Sud. Negli ultimi dieci anni, le donne tra i 18 e i 34 anni con obesità sono aumentate del 75%, passando dal 3,6% del 2016 al 6,3% attuale. I loro coetanei maschi si fermano a un incremento del 35%, arrivando al 6,2%. Il disturbo cresce man mano che l’età avanza: tra i 35 e i 44 anni il tasso generale sale al 10,3%, per poi toccare il 12,5% tra i 45 e i 54 anni. L’analisi geografica del report mostra un Paese profondamente diviso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Heart failure in the young, a breast cancer warning and why this tick season demands your attention

Notizie e thread social correlati

Obesità in Italia, cresce l’allarme tra giovani e donne: i nuovi dati Istat preoccupano gli espertiI dati dell'Istat indicano un aumento dell’obesità tra giovani e donne in Italia, suscitando preoccupazione tra gli esperti.

Allarme cattedre vuote in Europa: il 23,5% dei professori vuole lasciare il lavoro entro cinque anni, con un picco del 42,7% tra gli over 50. I datiIn Europa, il 23,5% dei docenti intende lasciare il lavoro entro cinque anni, con una percentuale che sale al 42,7% tra gli insegnanti sopra i 50...

Temi più discussi: Obesità, in 10 anni casi in crescita del 75% tra le donne under 34; Sovrappeso e obesità in Italia: allarme tra i minori, impennata dei casi tra le giovani donne; Olesen (Novo Nordisk): Contro obesità impegno comune; RAINEWS * SALUTE: OBESITÀ, IN 10 ANNI CASI IN CRESCITA DEL 75% TRA LE DONNE UNDER 34.

Sovrappeso e obesità in Italia: è allarme tra i minori, impennata dei casi tra le giovani donneI nuovi dati Istat evidenziano una crescita del 75 per cento dell'obesità tra le donne under 34 in 10 anni. Allarmanti anche i dati tra i più giovani: oltre 1 minore su 4 in eccesso di peso All'Italia ... comunicati-stampa.net

Obesità, in 10 anni casi in crescita del 75% tra le donne under 34Una crescita del 75% dell'obesità tra le donne tra i 18 e i 34 anni in 10 anni, la cui quota è passata dal 3,6% del 2016 al 6,3% attuale, mentre tra i coetanei maschi l'incremento rilevato è stato del ... msn.com