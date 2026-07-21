Il Fondo indennizzo risparmiatori ha circa 80 milioni di euro a disposizione e mira a velocizzare le procedure per le nuove richieste di indennizzo. La Corte dei conti ha sottolineato la necessità di migliorare la programmazione finanziaria e di definire rapidamente le istanze presentate. Il Fondo è stato istituito nel 2019 con una legge di bilancio per risarcire i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie italiane.

Il Fondo indennizzo risparmiatori deve migliorare la programmazione finanziaria e definire le nuove istanze nel più breve tempo possibile. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei conti sul Fir, il Fondo istituito dalla legge di Bilancio 2019 per indennizzare i risparmiatori coinvolti nelle crisi di alcune banche italiane. Il Fondo aveva una dotazione complessiva di 1,6 miliardi di euro per il triennio 2019-2021. La Corte dei conti ha approvato la relazione sullo stato di attuazione del Fondo, evidenziando i risultati raggiunti e alcune criticità sul piano contabile e finanziario. Tra i punti segnalati ci sono la formazione di residui di stanziamento e la sovrastima delle risorse destinate al funzionamento della Commissione tecnica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fondo indennizzo risparmiatori, per le nuove domande tempi più rapidi e 80 milioni di euro

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