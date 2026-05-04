Ddl Sgomberi sfratti più rapidi e tempi ridotti per gli inquilini morosi | le novità nella bozza di governo

Il governo ha presentato una bozza di legge che introduce modifiche alle procedure di sgombero e sfratto. Tra le novità previste, l'istituzione dell'ingiunzione di rilascio per la fine della locazione e la riduzione dei tempi necessari per le esecuzioni forzate. Viene inoltre stabilita la possibilità di richiedere una penale pari all’1% del canone per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell’immobile.

Tra le novità del ddl sgomberi del governo l'ingiunzione di rilascio per finita locazione. La nuova procedura accorcia i tempi di esecuzione forzata e riconosce la possibilità di chiedere l'1% del canone per ogni giorno di ritardo nel rilascio della casa. Tempi ridotti anche per sanare le morosità. Ecco la bozza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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