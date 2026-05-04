Ddl Sgomberi sfratti più rapidi e tempi ridotti per gli inquilini morosi | le novità nella bozza di governo

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha presentato una bozza di legge che introduce modifiche alle procedure di sgombero e sfratto. Tra le novità previste, l'istituzione dell'ingiunzione di rilascio per la fine della locazione e la riduzione dei tempi necessari per le esecuzioni forzate. Viene inoltre stabilita la possibilità di richiedere una penale pari all’1% del canone per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell’immobile.

Tra le novità del ddl sgomberi del governo l'ingiunzione di rilascio per finita locazione. La nuova procedura accorcia i tempi di esecuzione forzata e riconosce la possibilità di chiedere l'1% del canone per ogni giorno di ritardo nel rilascio della casa. Tempi ridotti anche per sanare le morosità. Ecco la bozza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Piano casa, il governo approva anche il ddl sugli sgomberi: «Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili»Il Piano casa arriva in Consiglio dei ministri e porta con sé anche il dossier sgomberi.

UE, nella bozza del piano contro il caro energia: smart working obbligatorio e limiti di velocità ridottiLa Commissione europea prepara un pacchetto di misure per ridurre la domanda energetica, presentato il 22 aprile.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Meloni, approvato il ddl sgomberi, gli sfratti saranno più veloci; Piano casa, il governo approva anche il ddl sugli sgomberi: Più veloci gli sfratti e il rilascio degli immobili; Meloni, approvato il ddl sgomberi, gli sfratti saranno più veloci; Il governo approva il piano casa. Meloni: Bene primario, problema per tanti. Varato ddl per sfratti più veloci.

ddl sgomberi ddl sgomberi sfratti piùSfratti più rapidi: arriva l'ingiunzione di rilascio per finita locazioneUna svolta significativa per il mercato immobiliare italiano è stata introdotta dal Consiglio dei Ministri con l'approvazione di una bozza del DDL Sgomberi. Al centro della riforma, un nuovo strumento ... it.blastingnews.com

ddl sgomberi ddl sgomberi sfratti piùSgomberi, cambia tutto. Ora la tutela è per il proprietario: celere liberazione, penali e sgombero agevolatoLa bozza del ddl è orientata a garantire ai proprietari degli immobili un celere rientro del possesso della casa e uno sgombero più rapido senza le lungaggini burocratiche ... ilgiornale.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.