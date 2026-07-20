Il governo regionale della Campania ha annunciato l'assegnazione di 245 milioni di euro provenienti dal Fondo Fesr per il finanziamento di un nuovo piano casa. Il progetto, denominato “Ho.Pe” (Housing Programma Europeo), si concentra su politiche abitative e mira a sviluppare nuove opportunità nel settore. La somma rappresenta una parte significativa delle risorse destinate a questo programma regionale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di attuazione.

NAPOLI (ITALPRESS) – La Campania compie un passo importante nel settore delle politiche abitative con il nuovo Piano regionale “Ho.Pe” (Housing Programma Europeo), sostenuto da un finanziamento di 245 milioni di euro provenienti dal Fondo Fesr per lo sviluppo regionale. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia e rappresenta un intervento strategico per garantire il diritto all’abitare nella regione. Obiettivi del Piano “Ho.Pe”. Il Piano “Ho.Pe” si articola in tre misure principali e sei linee di intervento, puntando a rafforzare l’offerta di alloggi pubblici e sociali, rigenerare il patrimonio edilizio esistente e promuovere un modello urbano più inclusivo e sostenibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Piano casa della Campania: 245 milioni di euro dal Fondo Fesr per nuove opportunità.

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HO.P.E. - Il nuovo Piano Casa della Campania

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