Fondi l’estate dei cantieri sulle strade | ecco date orari e limitazioni

Per tutta l’estate, sette strade di Fondi saranno interessate da lavori e modifiche alla viabilità. Due cantieri sono attivi, con interventi che comportano limitazioni e variazioni negli orari di circolazione. Le strade coinvolte vedranno varchi temporanei e deviazioni, con l’obiettivo di consentire i lavori senza interrompere completamente il traffico quotidiano. Le modifiche resteranno in vigore fino alla fine della stagione estiva.

Fondi, 21 luglio 2026 – Sette strade coinvolte, due cantieri e modifiche alla circolazione destinate ad accompagnare automobilisti e residenti per buona parte dell’estate. A Fondi stanno per partire nuovi interventi di asfaltatura e posa dei cavi, con divieti di transito e di sosta nei tratti raggiunti dai lavori. Il primo cantiere prenderà il via giovedì 23 luglio e potrà proseguire fino al 31 agosto 2026. Il secondo inizierà invece martedì 28 luglio in via Bettino Ricasoli e terminerà, salvo variazioni, il 10 agosto. Asfaltatura in sei strade fino al 31 agosto. Dal 23 luglio saranno eseguiti gli interventi di asfaltatura in sei vie della città: Nei tratti interessati dalle lavorazioni saranno istituiti il divieto di transito, il divieto di sosta e, quando necessario, il senso unico alternato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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