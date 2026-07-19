Un’estate di cantieri sulle strade della città

Nella prossima settimana, i cantieri stradali del Comune continueranno le attività di manutenzione e lavori sulla rete viaria cittadina, senza pause estive. Sono previste modifiche alla viabilità per permettere l’esecuzione degli interventi. Le operazioni riguarderanno diverse zone della città e comporteranno variazioni temporanee nei percorsi di circolazione. Non sono stati annunciati periodi di sospensione delle attività o chiusure totali di strade principali durante questa fase.

ARezzo, 19 luglio 2026 – In estate non vanno in vacanza i cantieri del Comune. Ecco allora i lavori stradali e le modifiche alla viabilità nel corso della prossima settimana. Da domani: fino a martedì in orario 8:30 – 17:30 è previsto il divieto di sosta con rimozione lato numeri pari in via Romana dal civico 196 al civico 196C. Fino a venerdì 24 luglio scattano dalle 8:30 alle 17:30 il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato a Buon Riposo e dalle 8 alle 17 il divieto di sosta in via Beneduci. Fino a lunedì 10 agosto, senso unico alternato a Indicatore. Fino a mercoledì 12 agosto sono previsti in via Fonte Veneziana dall’intersezione con piazza Falcone e Borsellino a quella con viale Giacomo Matteotti dalle 8 alle 17 il divieto di sosta con rimozione e il restringimento di carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Via all'estate dei cantieri in città

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