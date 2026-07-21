Un uomo detenuto dal 27 dicembre 2025 ha scritto ai giudici per difendere le attività dell’associazione di cui è presidente, accusata di aver finanziato gruppi palestinesi. Nella lettera, afferma di essere sempre dalla parte dei palestinesi oppressi e sottolinea la sua posizione. La comunicazione è stata inviata dal carcere e riguarda i fondi provenienti da Genova, che sarebbero stati destinati a Hamas.

Una lettera dal carcere. Mahmoud Hannoun, presidente dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (ABSPP), detenuto dal 27 dicembre 2025 con l’accusa di finanziamento al terrorismo palestinese, ha scritto ai giudici per difendere la propria attività e quella dell’associazione. Nella missiva, Hannoun ribadisce che l'ABSPP ha sempre operato nella piena legalità, svolgendo esclusivamente attività umanitarie a favore della popolazione civile di Gaza. Tra i progetti citati: adozioni a distanza di bambini rimasti orfani, sostegno al sistema scolastico palestinese, distribuzione di aiuti alimentari e kit igienici, e il gemellaggio tra famiglie italiane e famiglie gazawi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Fondi da Genova ad Hamas, Hannoun scrive ai giudici dal carcere, “noi sempre e solo dalla parte dei palestinesi oppressi"

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News - Caso Hannoun. Arresto annullato. Svolta giudiziaria o solo nuovo round 9/4/2026

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