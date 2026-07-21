Fonderie Pisano la Regione convoca tutti il 26 agosto | c’è la conferenza di servizi

Notizia in breve

La Regione Campania ha programmato per il 26 agosto alle 10.30 una conferenza di servizi decisoria riguardante il rinnovo e la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale delle Fonderie Pisano. La riunione coinvolgerà tutti i soggetti interessati e si concentrerà sul procedimento di riesame dell’autorizzazione ambientale. La convocazione mira a definire gli eventuali interventi e le procedure da adottare per il rinnovo.