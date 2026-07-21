Fonderie Pisano la Regione convoca tutti il 26 agosto | c’è la conferenza di servizi
La Regione Campania ha programmato per il 26 agosto alle 10.30 una conferenza di servizi decisoria riguardante il rinnovo e la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale delle Fonderie Pisano. La riunione coinvolgerà tutti i soggetti interessati e si concentrerà sul procedimento di riesame dell’autorizzazione ambientale. La convocazione mira a definire gli eventuali interventi e le procedure da adottare per il rinnovo.
Tempo di lettura: 2 minuti La Regione Campania ha fissato per il 26 agosto 2026 alle 10.30 la Conferenza di Servizi decisoria sul procedimento di riesame, con valenza di rinnovo e modifica, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alle Fonderie Pisano & C. S.p.A. La convocazione arriva dopo la trasmissione, da parte della società, della documentazione i relativa al progetto di riconversione attraverso il quale la società sostituisce i forni a Carbone con forni elettrici al fine di rispondere alle limitazioni imposte dalle bat. A inizio luglio la struttura regionale ha richiesto ulteriori chiarimenti, poi forniti con una nota tecnica acquisita il 6 luglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Fonderie Pisano. Fico convoca tutti in Regione
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