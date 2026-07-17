Tempo di lettura: 2 minuti Proseguirà anche nei prossimi giorni il presidio degli operai delle Fonderie Pisano davanti alla sede della Regione Campania, in via Generale Clark a Salerno. Questa mattina una delegazione dei lavoratori, insieme a Francesca D’Elia della Fiom Cgil, è stata ricevuta da un dirigente regionale per ottenere impegni precisi sulla convocazione della conferenza di servizi, ritenuta decisiva per sbloccare la vertenza. L’incontro si è concluso senza una data definitiva, ma con la promessa di convocare le parti entro la fine della prossima settimana. Una tempistica che i lavoratori giudicano ancora troppo incerta, soprattutto alla luce delle scadenze tecniche e amministrative che incombono sul progetto di riconversione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fonderie Pisano, ancora senza data la conferenza di servizi

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