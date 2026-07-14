Fonderie Pisano presìdi tutti i giorni davanti alla Regione

I lavoratori delle Fonderie Pisano sono presenti quotidianamente davanti alla Regione, mentre la vertenza resta senza sviluppi. A quasi due mesi dall'incontro del 27 maggio con il ministero e la Regione Campania, non ci sono aggiornamenti sul progetto della nuova fonderia né sulla riapertura temporanea dello stabilimento di Fratte.

Tempo di lettura: 2 minuti La vertenza delle Fonderie Pisano resta ferma, mentre cresce la preoccupazione tra i lavoratori. A quasi due mesi dal vertice del 27 maggio con MIMIT e Regione Campania, non si registrano passi avanti né sul progetto della nuova Fonderia né sulla possibilità di una riapertura temporanea dello stabilimento di Fratte. Il tutto nonostante l’impegno condiviso a “fare presto” dopo la decisione del Consiglio di Stato che ha riaperto il percorso di riesame dell’AIA. Per la FIOM, la rapidità è decisiva: valutare la proposta di ripresa temporanea significherebbe tornare a lavorare, evitare il vuoto che si aprirà con la scadenza degli ammortizzatori nell’ottobre 2026 e creare le condizioni per discutere seriamente del nuovo investimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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