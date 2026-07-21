Un uomo di 55 anni è stato aggredito e pestato a sangue in strada dopo una lite. La discussione, nata da una manovra azzardata, è degenerata e ha portato all'aggressione da parte di un altro conducente. L’imprenditore è stato ricoverato in ospedale con una prognosi di 27 giorni. La lite si è svolta a Puianello, in un momento di tensione tra i due.

Ventisette giorni di prognosi per una banale lite scoppiata in strada e trasformata in un pestaggio. A Puianello un imprenditore di 55 anni è finito all’ospedale dopo essere stato aggredito da un conducente con cui aveva avuto un diverbio per una manovra azzardata. L’altro, un 47enne residente a Rubiera, è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato per i reati di lesioni personali e minacce. L’episodio si è verificato nella frazione di Puianello: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe iniziato per una manovra del conducente di un furgone. L’uomo avrebbe svoltato improvvisamente senza segnalare la direzione, rischiando di provocare un incidente e provocando la reazione dell’altro, che viaggiava sulla propria auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Follia in strada: pestato a sangue dopo la lite

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