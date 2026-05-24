Sabato di sangue | un ferito in ospedale dopo la lite con un immigrato

Notizia in breve

Sabato si è verificata una rissa in via Licata a Sciacca, tra un residente e un immigrato. Durante la lite, uno dei coinvolti è stato ferito e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’alterco o sulle condizioni del ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti e ricostruire l’accaduto.