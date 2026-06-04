Anagni lite in strada finisce nel sangue 55enne accoltella un giovane e viene arrestato

Da frosinonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un giovane durante una lite in strada ad Anagni. L’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi per motivi non chiari e ha causato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La vittima è stata condotta in ospedale per le cure del caso. L’autore dell’accoltellamento è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’evento.

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Momenti di paura nei giorni scorsi ad Anagni, dove una lite per futili motivi si è trasformata in un pericoloso fatto di sangue. I militari dell'Aliquota Radiomobile del NORM della locale Compagnia dei Carabinieri hanno arrestato un uomo di 55 anni, separato e già noto alle Forze dell'Ordine. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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