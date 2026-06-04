Anagni lite in strada finisce nel sangue 55enne accoltella un giovane e viene arrestato

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un giovane durante una lite in strada ad Anagni. L’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi per motivi non chiari e ha causato ferite che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. La vittima è stata condotta in ospedale per le cure del caso. L’autore dell’accoltellamento è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’evento.