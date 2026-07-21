I funerali di Antonio Niutta si sono tenuti ieri nella parrocchia dei Santi Chiara e Francesco di Pontesesto. La cerimonia ha visto la partecipazione di molte persone, in segno di rispetto per l’imprenditore, che è stato presidente di un’associazione locale per diversi anni. La salma è stata poi portata via al termine della funzione religiosa. La comunità ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore.

Si sono svolti ieri, nella parrocchia dei Santi Chiara e Francesco di Pontesesto, i funerali di Antonio Niutta, storico imprenditore della città, per molti anni presidente dell’A.C. Rozzano e figura di riferimento per il tessuto sociale e sportivo cittadino. Niutta è morto venerdì sera a seguito di un improvviso malore. Nel corso degli anni ha legato il proprio nome non solo all’attività imprenditoriale, ma anche all’impegno per la comunità. Alla guida della società calcistica rozzanese ha dedicato tempo, energie e passione alla crescita dello sport locale, accompagnando intere generazioni di giovani e contribuendo a fare del calcio un importante punto di aggregazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folla commossa per l’addio ad Antonio Niutta

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