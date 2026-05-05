Celebrati i funerali di Alex Zanardi a Padova | folla commossa e tanti sportivi per l’ultimo saluto

Oggi si sono svolti a Padova i funerali di Alex Zanardi, celebrati nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi sportivi, amici e cittadini, che hanno voluto rendere omaggio al pilota e campione paralimpico. La messa funebre si è svolta in un’atmosfera di grande commozione, con un’ampia partecipazione di persone che hanno voluto salutare l’atleta scomparso.

Padova, 5 maggio 2026 – Oggi, martedì 5 maggio, è il giorno dei funerali di Alex Zanardi, nella basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Il feretro dell’ex pilota di Formula 1, leggenda dello sport paralimpico, è arrivato in chiesa poco dopo le 11 ed è stato accolto da un minuto di silenzio e poi da un lungo applauso della piazza. Sul sagrato, ad attendere la bara bianca sovrastata da una corona di rose bianche, la moglie Daniela, il figlio Nicolò che ha salutato e ringraziato la folla, e la mamma di Alex, la signora Anna, abbracciata da don Marco Pozza. Accanto ai gonfaloni della città e di Noventa Padovana, dove abitava da vent’anni, anche quello di Bologna, la sua città di origine.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Funerali di Alex Zanardi in diretta, folla a Padova per l’ultimo saluto al campionePadova, 5 maggio 2026 – Folla di persone questa mattina nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Funerali Alex Zanardi a Padova: l’ultimo salutoFunerali di Alex Zanardi: partecipazione per l’ultimo saluto al campione simbolo di resilienza per l’ultimo saluto Padova ha dato l’ultimo saluto a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Addio Zanardi, martedì i funerali a Padova. Bologna in lutto, Antonelli gli dedica la pole; Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: Grazie per la vicinanza; I funerali di Alex Zanardi il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina; I funerali di Alex Zanardi martedì a Padova. Ultimo saluto ad Alex Zanardi, in migliaia ai funerali di PadovaPADOVA (ITALPRESS) – Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa ... iltempo.it Funerali Zanardi, l'omelia di Don Pozza e l'aneddoto sulla 'lezione in autogrill'Si sono celebrati oggi, martedì 5 maggio, i funerali di Alex Zanardi a Padova. Ecco l’omelia di don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova e grande amico dell'ex pilota e leggenda de ... adnkronos.com La Stampa. . "Ti guardava e diceva: ascolta, aiutami qui a pistolare con lo Spid che io non ci capisco niente. Perché c'era anche quell'Alex lì, oltre ai trionfi e allo sport". Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, prende a sorpresa parola durante il funerale e celebra il pa - facebook.com facebook Alex #Zanardi non è stato solo un campione di #sport ma ci ha insegnato che il limite può diventare slancio, che la caduta non definisce mai il traguardo, e che il coraggio si misura ogni giorno, soprattutto fuori dalle piste. Buon viaggio campione! tg24.sky.it/sp x.com