Durante la cronometro individuale del Tour de France, un corridore è caduto pesantemente mentre affrontava una curva verso destra a 6,4 km da Thonon-les-Bains. La gara si svolgeva lungo un percorso di 26,1 km partendo da Evian-les-Bains. La caduta ha causato la sospensione della prova e ha portato a una significativa modifica della classifica. In seguito all'incidente, il ciclista si è ritirato dalla competizione.

Florian Lipowitz è caduto pesantemente nel cuore della cronometro individuale del Tour de France 2026, mentre stava percorrendo una curva verso destra, a 6,4 km da di Thonon-les-Bains, dove è posto il traguardo a 26,1 km dalla partenza di Evian-les-Bains. Il tedesco stava disputando un’accorta prova contro il tempo, l’unica individuale prevista in questa edizione della Grande Boucle, quando ha impostato in maniera imprecisa il cambio di direzione ed è andato a sbattere violentemente contro dei materassini. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe è rimasto a terra dolorante e si toccava la spalla destra, infortunata nell’impatto. La dinamica... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Florian Lipowitz si ritira al Tour de France! Bruttissima caduta a crono, classifica stravolta. E il litigio con Evenepoel…

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