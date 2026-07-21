Fiumicino Baccini | Respinta una mozione divisiva non la memoria di Matteotti

A Fiumicino, la maggioranza ha respinto una mozione dedicata a Giacomo Matteotti, definendola divisiva. La discussione si è accesa tra i consiglieri, ma l’atto è stato rifiutato. Un rappresentante ha precisato che la decisione non riguarda la memoria di Matteotti, ma la natura della mozione. La vicenda ha suscitato reazioni contrastanti tra i presenti.

Fiumicino, 21 luglio 2026 – “In queste ore si sta tentando di costruire una polemica politica sostenendo che la maggioranza avrebbe bocciato una mozione su Giacomo Matteot ti. È una rappresentazione dei fatti che non corrisponde alla realtà”. Queste le parole del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che prosegue: “Nessuno ha mai messo in discussione la figura di Giacomo Matteotti, il suo coraggio civile, il suo sacrificio e il valore che egli rappresenta nella storia della democrazia italiana. Ciò che la maggioranza ha respinto è stata una mozione presentata unilateralmente dall’opposizione, senza alcun confronto preventivo e senza la volontà di ricercare una posizione condivisa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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