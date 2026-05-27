Una targa è stata posta sullo scranno di Matteotti in Parlamento, con l'iscrizione “Omaggio alla sua memoria”. La cerimonia si è svolta in occasione del 102° anniversario dell’omicidio dell’onorevole. Il presidente della Camera ha partecipato all’evento, sottolineando il valore della memoria storica. Nessuna altra persona è stata coinvolta.

ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. Sembra un tempo lontano, ma il suo ricordo resta vivo. La Camera dei deputati rende un ulteriore e dovuto omaggio alla sua memoria, in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'Aula il 30 maggio 1924, che gli costò la vita”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in occasione della commemorazione di Giacomo Matteotti, con il disvelamento di una targa sul suo scranno. “Lo fa con una targa affissa ora sul suo scranno, in attuazione dell'ordine del giorno presentato dal collega Dori in occasione dell'approvazione del bilancio interno della Camera e accolto all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camera, una targa sullo scranno di Matteotti. Fontana “Omaggio alla sua memoria”

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Scoperta targa in memoria di Matteotti sul suo scranno alla Camera

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