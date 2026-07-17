Fiumicino bocciata la mozione su Matteotti | No alle strumentalizzazioni

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha respinto una mozione per intitolare uno spazio pubblico a Giacomo Matteotti. La decisione è arrivata con il voto contrario di una maggioranza di consiglieri, che ha dichiarato di non voler strumentalizzare la figura del parlamentare socialista. La discussione si è concentrata sul contenuto della proposta, mentre il valore di Matteotti è stato confermato come non in discussione.

Fiumicino, 17 luglio 2026 – Il valore di Giacomo Matteotti non è in discussione. A dividere il Consiglio comunale di Fiumicino è stato invece il contenuto della mozione presentata per intitolare uno spazio pubblico alla memoria del parlamentare socialista. Durante la seduta del 17 luglio, l’Aula non ha approvato la proposta, pur riconoscendo unanimemente l’elevato valore storico e civile di Matteotti. Secondo quanto spiegato dall’Amministrazione, una personalità appartenente al patrimonio democratico nazionale dovrebbe essere ricordata attraverso un momento di condivisione istituzionale, senza diventare terreno di contrapposizione politica. Baccini: “Il sacrificio di Matteotti appartiene all’intera Nazione”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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