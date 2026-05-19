Vicinanza umana all' ex assessore Pignoli in consiglio comunale ma sul piano politico monta la polemica

Durante la seduta del consiglio comunale del 19 maggio, si è parlato di alcune vicende giudiziarie legate a membri dell’amministrazione. In particolare, il tema delle dimissioni dell’assessore comunale coinvolto in un’indagine è stato oggetto di discussione, anche se l’ordine del giorno proposto dal gruppo di maggioranza non è stato affrontato. La presenza di alcuni consiglieri ha mostrato vicinanza all’ex assessore, mentre sul piano politico sono emerse tensioni e polemiche riguardo alla gestione della situazione.

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