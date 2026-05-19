Vicinanza umana all' ex assessore Pignoli in consiglio comunale ma sul piano politico monta la polemica
Durante la seduta del consiglio comunale del 19 maggio, si è parlato di alcune vicende giudiziarie legate a membri dell’amministrazione. In particolare, il tema delle dimissioni dell’assessore comunale coinvolto in un’indagine è stato oggetto di discussione, anche se l’ordine del giorno proposto dal gruppo di maggioranza non è stato affrontato. La presenza di alcuni consiglieri ha mostrato vicinanza all’ex assessore, mentre sul piano politico sono emerse tensioni e polemiche riguardo alla gestione della situazione.
L’ordine del giorno presentato dal gruppo Pettinari sindaco sulle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni esponenti dell’amministrazione Masci non è stato discusso nel consiglio comunale del 19 maggio, ma il tema delle dimissioni dell’assessore comunale Massimiliano Pignoli, indagato per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sullo stesso argomento
L'assessore va via dal consiglio comunale per andare in trasmissione: scoppia la polemicaDopo oltre due ore di consiglio comunale l’assessore e vicesindaco Egidio Longoni lascia l’aula per partecipare alla diretta della trasmissione...
L'assessore Pignoli indagato per corruzione elettorale, scoppia il caso politicoLa politica di Pescara è scossa da una nuova inchiesta che vedrebbe indagato l'assessore alla Protezione civile, Ascolto del disagio sociale e...
MISILMERI PIANGE ANTONIO RATTENUTI: ADDIO ALL’EX PRESIDENTE DELLA DON CARLO Ci sono notizie che lasciano senza parole. E quella della scomparsa di Antonio Rattenuti è una di quelle che colpiscono nel profondo un’intera comunità sportiva facebook
Mo: S.Craxi, 'vicinanza umana e politica a Sorrentino e a Il Giornale'Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Piena solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino per le offese e le intimidazioni subite durante il corteo a Milano. Ogni attacco alla libertà di stampa è un attacco ... iltempo.it