Vicinanza umana all' ex assessore Pignoli in consiglio comunale ma sul piano politico monta la polemica

Da ilpescara.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seduta del consiglio comunale del 19 maggio, si è parlato di alcune vicende giudiziarie legate a membri dell’amministrazione. In particolare, il tema delle dimissioni dell’assessore comunale coinvolto in un’indagine è stato oggetto di discussione, anche se l’ordine del giorno proposto dal gruppo di maggioranza non è stato affrontato. La presenza di alcuni consiglieri ha mostrato vicinanza all’ex assessore, mentre sul piano politico sono emerse tensioni e polemiche riguardo alla gestione della situazione.

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L’ordine del giorno presentato dal gruppo Pettinari sindaco sulle vicende giudiziarie che coinvolgono alcuni esponenti dell’amministrazione Masci non è stato discusso nel consiglio comunale del 19 maggio, ma il tema delle dimissioni dell’assessore comunale Massimiliano Pignoli, indagato per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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