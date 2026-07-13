Un consigliere comunale di Milano, appartenente a Forza Italia, ha ricoperto più incarichi pubblici e di partito, tra cui anche un ruolo di assessore regionale. Tuttavia, in cinque anni ha partecipato a meno del due per cento delle votazioni nel consiglio comunale. Ha affermato che l’assemblea cittadina non influisce sulle decisioni. La sua presenza alle sedute è molto scarsa rispetto ai ruoli che ricopre.

Colleziona incarichi e ruoli di partito. Ma in cinque anni ha partecipato a meno del due per cento delle votazioni in consiglio comunale. Gianluca Comazzi è uno dei principali esponenti milanesi di Forza Italia. A inizio luglio è stato nominato presidente del comitato di indirizzo dell’ autorità del Po e responsabile degli enti territoriali del suo partito in Lombardia. Incarichi che si sommano ai suoi due impegni principali. Dal 2023 è assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi. E in contemporanea, dal 2021 siede anche in consiglio comunale a Milano. O meglio, si è seduto meno della metà delle volte. 119 presenze a fronte di 281 sedute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assessore regionale ma anche consigliere comunale, colleziona poltrone ma alle votazioni si vede quasi mai: il caso di Gianluca Comazzi. “L’assemblea cittadina? Non incide sulle scelte”

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