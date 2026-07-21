firenze la discarica di via chimera cresce e ora minaccia anche la strada

Una discarica a cielo aperto si estende lungo via della Chimera, a Firenze, con materassi, mobili ed elettrodomestici abbandonati che occupano marciapiede e pista ciclabile. La montagna di ingombranti si avvicina all’ingresso delle case rom, rendendo difficile il passaggio e compromettendo la viabilità. La situazione si è aggravata nel tempo, trasformando l’area in un’area di deposito abusivo di rifiuti.

Materassi, mobili, elettrodomestici. La montagna di ingombranti che costeggia via della Chimera continua a dominare l’ingresso delle casine rom. I cumuli occupano ormai parte del marciapiede e della pista ciclabile della strada, restituendo l’immagine di una vera discarica a cielo aperto. A maggio scorso l’assessore al welfare Nicola Paulesu aveva annunciato che il Comune stava completando le procedure di rilascio degli alloggi con l’obiettivo di liberare il complesso entro la fine dell’estate, per poi procedere al ripristino dell’area, alla ricollocazione delle persone con fragilità presenti nello spazio e alla nuova assegnazione delle case popolari. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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