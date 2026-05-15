Discarica abusiva in via della Chimera Masi M5S | Allarme degrado e rifiuti intervenga il Comune

Nuove segnalazioni di cittadini riguardano una discarica abusiva situata in via della Chimera. La presenza di rifiuti abbandonati ha suscitato preoccupazioni per il degrado nell’area. Il rappresentante di un movimento politico ha nuovamente richiesto un intervento da parte delle autorità locali per affrontare la situazione. Finora non sono stati comunicati dettagli su interventi o azioni concrete da parte del Comune. La questione resta al centro delle discussioni tra residenti e rappresentanti istituzionali.

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